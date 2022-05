Tragischer Unfall in Husum : Ehepaar fährt mit Pkw in Hafen und ertrinkt: Polizei gibt mögliche Ursache bekannt

Bei einem tragischen Unfall am Husumer Außenhafen sind am Montag zwei Menschen ertrunken.

Husum | Was sich ganz genau im dem Auto des Ehepaares am Montagnachmittag abspielte, kann keiner sagen. Die Polizei vermutet aber, dass es sich um einen Fahrfehler gehandelt hat und beruft sich dabei auf Zeugenaussagen, die den Vorfall beobachtet hatten. Demnach soll der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, nachdem er das Auto an der Hafenk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.