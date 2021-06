Kinderbetreuung in Nordfriesland : Viöl: Gute Nachrichten zum Neubau der Kindertagesstätte

In dem Gebäude auf dem 1,5 Hektar Gelände am Wiesenweg wird Platz für 200 Kinder geschaffen. Die Gemeinden Viöl, Norstedt und Sollwitt finanzieren das Projekt.

Viöl | Der Neubau der Kindertagesstätte in Viöl kommt gut voran, wie Viöls Bürgermeister Heinrich Schmidt-Durdaut in der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung berichtete. Genau vor einem Jahr hatten die Bauarbeiten auf dem über 15.000 Quadratmeter großen Wiesengrundstück zwischen dem Kirchenweg und dem Lundackerweg begonnen. Mit dem Gemeinschaftsprojekt, an dem...

