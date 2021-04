Tönning : Grundschule: Sanierung für gut eine Million Euro genehmigt

Die Grundschule Tönning soll saniert werden. Voraussichtlich wird mit dem Millionen-Projekt im kommenden Jahr begonnen.

Tönning | Die Schule am Ostertor in Tönning wird nun saniert. Die derzeitigen Kostenschätzungen belaufen sich auf mehr als 1,1 Millionen Euro. Zur Sanierung der Grundschule gehört auch eine verbesserte Ausstattung und eine Lüftungsanlage, wobei sich die Stadtvertretung in ihrer jüngsten Sitzung darauf einigte, dass über die Lüftungsanlage nochmals im Bauausschu...

