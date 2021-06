Bewohnerin schwer verletzt : Großfeuer im Stadtzentrum von Tönning: Einfamilienhaus zerstört

Eine Hausbewohnerin wurde mit schwersten Verbrennungen in eine Klinik eingeliefert.

Tönning | Der Großalarm kam zur besten Schlafenszeit – am Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr: der zentralen Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Nord in Harrislee war ein Vollbrand in einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Tönning gemeldet worden. Innerhalb von zwei Minuten rückten 30 Einsatzkräfte der Tönninger Feuerwehr mit fünf großen Löschfahrzeugen zum St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.