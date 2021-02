Gemeinschaftsschule Husum Nord : Gasgeruch löst Großeinsatz an Husumer Schule aus

60 Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Husumer Brinckmannstraße aktiv

Husum | Zu einem Großeinsatz von Freiwilliger Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kam es am späten Vormittag in der Husumer Brinckmannstraße. „Um 11.26 Uhr bekamen wir den Alarm Gasgeruch in Schulgebäude und setzten uns mit zwei Zügen, also rund 15 Fahrzeugen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.