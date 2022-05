Himmelfahrt 2022 : Sonne und stürmisches Wetter: Besucher strömen an Vatertag nach St. Peter-Ording

Nicht nur in Richtung Inseln zog es die Menschen an diesem wechselhaften, aber teilweise doch sonnigen Himmelfahrtstag: In St. Peter-Ording war einiges los.

St. Peter-Ording | Sonne, kräftiger Wind und nur vereinzelt ein paar Regentropfen: Bei richtigem Nordseewetter zog es am Donnerstag zahlreiche Menschen an die Küste. Entsprechend belebt war auch die Promenade in St. Peter-Ording. Bei den verschiedenen gastronomischen Angeboten war kaum noch ein Platz zu ergattern. Zeitweise war es ein recht schwieri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.