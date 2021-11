Boostern bei offener Impfaktion : Lange Schlange, drei Stunden Warten: Impfwillige in Viöl erzählen

Impfungen gegen Corona: Am Montagmorgen fiel der Startschuss für vier Tage Impfen ohne Termin in Viöl in Nordfriesland. Von 9 bis 17 Uhr wird im Lorenz-Jensen-Haus geimpft. Shz.de hat sich vor Ort umgehört.

Viöl | „Hier gibt's die Eintrittskarte ins Glück“, begrüßt der Ehrenamtskoordinator des Amtes Viöl, Hauke Kruse, die Ankommenden. Er verteilt die Nummern 297, 298 und 299. „Eine Nummer ist noch frei für heute, danach gibt es keine Sicherheit mehr, heute noch eine Impfung zu bekommen“, sagt Kruse. Weiterlesen: Erst-, Zweit- und Booster-Impfung: Mobiles Imp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.