St. Peter-Ording : Großeinsatz nach Chlorgasunfall in Hotel in SPO

Am Donnerstagnachmittag waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort, um Schlimmeres zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

St. Peter-Ording | Großalarm am Donnerstagnachmittag ab 15 Uhr in St. Peter-Ording und Umgebung: Aus allen Himmelrichtungen – und selbst aus Husum – rückten 14 Feuerwehrfahrzeuge an, dazu Rettungswagen, Organisationsleiter Rettungsdienst vom Landkreis und Streifenwagen. Zusätzlich kamen Einheiten des Löschzuges Gefahrgut aus Husum und Tönning. Auch interessant: Model...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.