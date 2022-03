Einsatz in Mildstedt : Großalarm an der Gemeinschaftsschule nach Reizgas-Unfall

Am Mittwochvormittag kam es zu einem Großeinsatz von Rettungskräften an der Gemeinschaftsschule Mildstedt. Reizgas war ausgetreten. So geht es den Schülern.

Mildstedt | Am Mittwochvormittag wurde an der Gemeinschaftsschule Alarm geschlagen: Ein Schüler hatte in einer Toilette Reizgas festgestellt. Offensichtlich hatten zahlreiche Jungen und Mädchen Kontakt mit der Chemikalie. Es mussten zahlreiche Rettungswagen aus der Region an die Schule beordert werden. Auch interessant: Opferstatistik für Nordfriesland: Gewalt...

