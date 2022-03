Ukraine-Krieg : Greenpeace SPO setzt Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine

Zu einer Schweigeminute als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine versammelten sich am Sonntagabend Erwachsene und Kinder in St. Peter-Ording. Einige sind persönlich vom Krieg betroffen.

St. Peter-Ording | Eine Schweigeminute als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzte am Sonntagabend die Greenpeace-Gruppe in St. Peter-Ording. Greenpeace Deutschland hatte seine Mitglieder dazu aufgerufen. Greenpeace fordert die russische Regierung auf, „sofort alle Kampfhandlungen einzustellen, die Truppen zurückzuziehen und den Krieg zu beenden. ...

