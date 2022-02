In den Sommerferien 2022 : Naturfilmfestival Green Screen und Multimar Wattforum laden zum Jugendfilmcamp ein

Jedes Jahr bietet das Internationale Naturfilmfestival Green Screen in Zusammenarbeit mit dem Multimar Wattforum ein Jugendfilmcamp für 14- bis 20-Jährige an. 2022 findet es vom 7. bis 13. August in Tönning statt.

Tönning | Junge Menschen zwischen 14 und 20 Jahren sind in den Sommerferien zu einem einwöchigen Filmcamp in Tönning eingeladen. Unter professioneller Anleitung können Dokumentarfilme über die Tier- und Pflanzenwelt im Nationalpark Wattenmeer und an der Küste selbst gedreht werden. Dazu gehören auch kritische Themen zum Umwelt- und Naturschutz. Junge Filmema...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.