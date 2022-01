Gourmet-Festival SH : Kulinarik der Extraklasse: Sternekoch Toni Hohlfeld aus Hannover tischt in SPO auf

Seit Jahren schon macht das Gourmet-Festival SH im Hotel Ambassador in St. Peter-Ording Station. Trotz Corona auch in diesem Jahr: Gleich mit einer Premiere: Sterne-Koch Toni Hohlfeld bereitete das Menü zu.

St. Peter-Ording | In der Küche der „Sandperle“, dem Restaurant im „Ambassador Hotel & Spa“, steht der junge Koch und lächelt. Er fühlt sich offensichtlich hier in der fremden Umgebung wohl, der 32-jährige Tony Hohlfeld, vor knapp acht Jahren zum jüngsten Sternekoch Norddeutschlands gekürt. Nun rührt er in einem kleinen Topf und erklärt auf Nachfrage, dass hier Kürbis köchelt, der später mit Karottencreme die Gemüsebeilage für das Lamm bildet. Auch interessant: Von SPO bis Dagebüll: So hat sich Sturmtief „Nadia“ am Wochenende in Nordfriesland ausgetobt Wortkarge Speisekarte Die Speisekarte ist sehr wortkarg gehalten. Da steht beispielsweise als Hauptgericht nur: Rind/ Champignon/ Johannisbeere. Mehr nicht. Nicht, welches Teil vom Rind, wie die Champignons zubereitet sind und welche Rolle die Johannisbeeren dabei spielen. „Ja, ich nenne immer nur die drei Haupt-Zutaten“, erklärt der 32-jährige Koch. „Der Rest ist Überraschung.“ Auch interessant: Ausstellung: DPA-Fotograf Tim Brakemeier im Interview zur Fotoschau „Frauen-Bilder“ In einem großen Vorbereitungsraum sind zwei Küchenhelfer dabei, leckere Löffel oder „happy spoons“ zu dekorieren für den „Gruß aus der Küche“ an den Gast. Gefüllt sind sie mit winzigen Portionen der unterschiedlichsten Zutaten. Pulled Pork als Pralinenkugel, Pilz-Risotto, Jus-Gelee in Würfelform und ein Klacks Chili-Schmand. Oder Ziegenkäse mit Zwiebelkonfit, Honig, Walnuss und Kresse. Ganz überwiegend Produkte aus der Region Worauf Tony Hohlfeld besonders stolz ist? Nicht, wie erwartet, auf seine Zeit im Hotel Adlon in Berlin, sondern „darauf, dass wir unser Restaurant ‚Jante‘ in Hannover bisher gut durch die Pandemie gebracht haben, dass es wirtschaftlich läuft“. Sein Ziel sei es, eine „aufregende Küche“ zu bieten, immer neue Kreationen zu erfinden und die Produkte weitgehend aus der Region zu beziehen. „Deshalb gibt es bei mir auch keinen Thunfisch, und an Gemüse mangelt es in Deutschland nicht.“ Inspiration bei Essen in anderen gehobenen Restaurants Inspirationen holt er sich nicht etwa in TV-Kochshows, sondern durch Essengehen in anderen gehobenen Restaurants und auf Reisen. Genau wie der Chefkoch im Ambassador, Robert Lorenz. Der ergänzt: „Plötzliche Ideen werden auch ganz spontan umgesetzt, zum Beispiel Hibiskus-Blüten im Risotto. Oder eine Kürbis-Pannacotta mit Süßkartoffel-Stroh. Das haben wir zusammen ausprobiert.“ Die Tische sind gedeckt, 60 Gäste werden erwartet. Die Lust auf Genuss kann über vier Stunden zelebriert werden, natürlich alles corona-konform. Und wer das Event in St. Peter-Ording versäumt hat, kann auch an anderen Orten teilnehmen: von Sylt bis Reinbek beteiligen sich 15 Restaurants am Schleswig-Holstein Gourmet-Festival. ...

