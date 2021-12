Nordsee-Golf-Club St. Peter-Ording : Golfer in SPO planen ganz groß: Wie 18-Loch-Platz und Golfhotel aussehen sollen

Teile des Neun-Loch-Platzes sollen für ein Golfhotel aufgegeben werden. Dazu gibt es Häuser mit 30 Appartments und Wohnungen für 48 Mitarbeiter.

St. Peter-Ording | Ein Golfhotel für St. Peter-Ording mit Gebäuden auf Warften und freiem Blick auf die See – ein solcher Plan scheiterte in der Vergangenheit am Votum der CDU. Für die Partei stellte Bodo Laubenstein damals klar, dass die CDU-Fraktion den Entwurf in Größe und Höhe nicht mittragen werde. Einen Neustart mit völlig neuem Entwurf gab es jetzt im Bauausschus...

