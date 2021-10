Tourismus in Nordfriesland : Sonniger Herbst lockt die Menschen mit dem Zauber der goldenen Jahreszeit

Die Jacken werden in Westerhever offen getragen, in Husum sind Schlosspark und Spielplätze gut besucht und die Strände in St. Peter-Ording sind voll: Ein warmer, goldener Herbst ist angekommen in Nordfriesland.

Nordfriesland | Pünktlich zum Wochenende ist der Herbst da. Die ersten Blätter fallen von den Bäumen und Einheimische und Touristen genießen die Sonne in Nordfriesland. Viele Urlauber zieht es jedes Jahr nach St. Peter-Ording. Auch, weil sie jeden Herbst anderes Wetter erleben. Unser Reporter hat sich umgehört – und erlebte viel Freude über die ersten warmen Herbstta...

