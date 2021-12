Ökonomie – Ökologie – Soziales : „Global Nachhaltige Kommune“: St. Peter- Ording hat sich großes Ziel gesteckt

Müllsammelaktion SPO klart auf ist längst nicht alles. Fairtrade Town will der Ort werden. Und nun auch noch Wirtschaft, Umwelt, Soziales verbinden. St. Peter-Ording will „Global Nachhaltige Kommune“ werden.

St. Peter-Ording | Nachhaltigkeit ist ein großes Wort, denn es erklärt sich aus den 17 Zielen der Vereinten Nationen. Die Aufgaben reichen vom Kampf gegen Armut über das Eintreten für Menschenrechte bis zur Aufgabe, Frieden in der Welt zu schaffen. SPO nimmt Verantwortung ernst Die Menschen in St. Peter-Ording haben sich da längst auf den Weg gemacht. So zählt für...

