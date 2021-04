Hamburg-Heide-Nordfriesland : Bekannter Künstler: Siegfried Assmann schuf Glasfenster in Gardinger Kirche - Eine Spurensuche

St. Christian-Kirche Garding: Glasmaler Siegfried Assmann erinnert sich an seine Arbeit am Glasfenster Petri Fischzug.

Garding | In der hiesigen Region bisher nur wenig bekannt, aber gleichwohl einzigartig im nordfriesischen Raum existiert in der kleinen Kirche in Garding ein Kirchenfenster, das von einem der bekanntesten, weit über die Grenzen Norddeutschlands hinaus bekannten Künstler entworfen und eingebaut worden ist: ein Kleinod in der auf Eiderstedt zweitältesten Kirche a...

