Kripo Niebüll rätselt noch : Gestohlener Kleinwagen taucht vor Breklumer Klinik wieder auf

Als der VW Polo jetzt entdeckt wurde, war er verschlossen. Offenbar sind die Täter in Besitz des Fahrzeugschlüssels. Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen.

Breklum/Bredstedt | Ein VW Polo, der in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli auf einem Privatgrundstück in der Drelsdorfer Chaussee in Bredstedt gestohlen worden war, ist wieder aufgetaucht. Weiterlesen: Dreister Autodiebstahl vom Privatgrundstück in Bredstedt Der Kleinwagen wurde nun nach einem Zeugenhinweis auf dem Parkplatz der Fachklinik in Riddorf entdeckt. Der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.