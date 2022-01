Corona-Impfpflicht ab 15. März : Aufklärung gegen Personalmangel: So geht das Klinikum Nordfriesland mit Impfskeptikern um

Ab 15. März gilt eine Impfpflicht für das Gesundheitswesen. Im Klinikum Nordfriesland hofft man darauf, dass bis dahin nur noch wenige der rund 1750 Mitarbeiter ungeimpft sind und es deshalb nicht zu Personalengpässen kommen wird.

Nordfriesland | Während die allgemeine Impfpflicht für die Gesamtbevölkerung in Deutschland noch kontrovers diskutiert wird, gilt sie im Klinikum Nordfriesland schon jetzt: Bis Mitte März müssen alle Mitarbeiter vollständig geimpft sein, unabhängig davon, ob sie am Patientenbett tätig sind, in der Zentralküche oder in der Verwaltung arbeiten. Weiterlesen: Omikron-...

