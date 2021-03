Küstenschnack in Nordfriesland : Gerade an der Westküste: Lieber immer Sommerzeit als gar keine Umstellung

Danke, Sommerzeit! Herrlich späte Sonnenuntergänge an der Nordsee - und die Milchkühe haben häufiger Zeitverschiebung.

Husum | Es ist mal wieder so weit, am Sonntag ist Zeitumstellung. Und wie jedes Jahr werden wieder besonders diejenigen Stimmen laut, die dagegen sind, weil es ja doch keinen Strom spart, weil sie nicht schlafen können oder weil es generell ungesund sein soll. Und natürlich die armen Milchkühe, die verwirrt sind. Früher war das anders. Damals in den 1980er...

