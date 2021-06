Haselund : Geplante Einfachturnhalle wird zu teuer, nun sind neue Ideen gefragt

3,7 Millionen Euro sind Gemeinderat und Schulverband Viöl zu viel Geld für die Halle. Eine Arbeitsgruppe soll neue Ideen für eine abgespeckte Version erarbeiten.

Haselund | Mit dem Motto „Drei Schritte vor und zwei zurück“ kann man die Planungen für die neue Sporthalle in Haselund beschreiben. In der jüngsten Sitzung zogen die Gemeindevertreter angesichts der Kosten und der Bedenken des Schulverbandes Viöl die Notbremse in Sachen Einfachturnhalle. Das Gebäude sollte anstelle des ehemaligen Schützenheims entstehen. Rüc...

