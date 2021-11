Bahnstrecke Hamburg-Sylt : 3G in Bahnen und Bussen: Marschbahn-Betreiber kann es nicht kontrollieren

DB-Regio-Chef Torsten Reh stellt klar: Sollte 3G für Bahn und Bus kommen, kann sein Unternehmen das nicht kontrollieren.

Nordfriesland | Nur noch Genesene, Geimpfte und Getestete (3G) in Bahnen und Bussen – für Mitarbeiter der eingesetzten Verkehrsunternehmen wird das nicht kontrollierbar sein. Das betonten am Montag in Husum im Alten Gymnasium Dr. Arne Beck, Geschäftsführer von Nah-SH, der Verkehrsgesellschaft des Landes, und Torsten Reh, der Chef von DB Regio. Sommer-Bilanz Bei...

