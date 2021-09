Gemeindevertretung Sollwitt : Neue Pläne für die alte Schule: Bürgermeister Thomas Hansen schlägt Baugrund vor

Die Gemeindevertretung Sollwitt berät über das weitere Vorgehen bezüglich der alten Schule, über Photovoltaik in der freien Fläche und den teils maroden Radweg nach Viöl.

Sollwitt | Was mit der alten Schule in Sollwitt passiert, ist schon länger Thema in der Gemeinde. Das um 1950 errichtete Gebäude steht nun schon mehrere Jahre leer und verfällt zusehends. Weiterlesen: Viöl: Gute Nachrichten zum Neubau der Kita Nachdem sich die jüngsten Pläne für eine von Bürgern finanzierte Seniorenwohnanlage zerschlagen haben, hat die Gem...

