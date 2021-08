Grundschule Rantrum : Gemeinde bleibt auf Kosten des Schulneubaus mit mehr als acht Millionen sitzen

Mit einem Brandbrief hatte sich der Bürgermeister an das Land gewendet. Nun kamen erste Antworten, doch Gelder flossen nicht und so muss Rantrum seinen Schulneubau in Höhe von zehn Millionen Euro fast selbst tragen.

Rantrum | Der Schulneubau in Rantrum ist in vollem Gange, doch die Finanzierung bleibt weiterhin unklar. Der mittlerweile fast zehn Millionen teure Bau wird bisher nur vom Bund mit 1,36 Millionen Euro bezuschusst. Die Kosten für mehr als acht Millionen Euro muss derzeit so die Gemeinde stemmen. Ein Grund dafür, dass der Bürgermeister Henning Weitze um Hilfe ers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.