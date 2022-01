Amtsgericht Husum : Geldstrafe und Suchtberatung: 18-Jähriger wird nach Drogenbesitz verurteilt

In der Nacht vom 29. Juni 2021 hat die Polizei einen 18-Jährigen in Bredstedt am Bahnhof kontrolliert. Dabei wurden knapp 20 Gramm Drogen festgestellt. Der Husumer hatte Amphetamin und Marihuana im Gepäck.

Husum | Am Donnerstag wurde in Husum ein 18-Jähriger Fliesenleger zu einer Geldstrafe und drei Gesprächen mit der Drogenberatung der Diakonie Nordfriesland vom Amtsgericht bestraft. Seine Geschichte begann, als Polizisten ihn im Sommer 2021 am Bredstedter Bahnhof ansprachen. Weiterlesen: Verfolgungsjagd und Schlägerei unter Jugendlichen endet beim Jugendam...

