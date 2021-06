St. Peter-Ording : Geldsegen für SPO: Ministerpräsident Daniel Günther überreicht Förderbescheid

7,6 Millionen Euro gibt das Land für den neuen Familientreff am Ende der Strandpromenade von SPO. Es ist der erste Pfahlbau hinterm Deich. Die Bauarbeiten haben begonnen, im Herbst 2022 soll Einweihung gefeiert werden.

St. Peter-Ording | Wenn schwarze Karossen mit Kieler Kennzeichen in St. Peter-Ording vorfahren, dann bedeutet das meist, dass etwas eingeweiht wird oder das es Geld gibt. Am Freitagmittag war es letzteres. Und gleich eine Premiere: Zum ersten Mal in seiner Amtszeit war es Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der einen Förderbescheid, diesmal über 7,6 Millionen Euro f...

