Barrierefreiheit in Husum : Geländer am Durchgang zwischen Norder- und Süderstraße endlich installiert

Das Geländer steht – und damit ist die barrierefreie Rampe hinter der Marienkirche jetzt benutzbar.

Husum | Das rot-weiße Flatterband konnte endlich gegen ein festes Geländer getauscht werden – und das sorgt nun für mehr Sicherheit an der barrierefreien Rampe des Verbindungsweges zwischen Norder- und Süderstraße hinter der Marienkirche am Gemeindehaus. Diese ist nun frei für die Benutzung. Weiterlesen: In Husum gibt es positive Entwicklungen für Menschen...

