Ab heute gilt die 3G-Regel : „Geimpft, getestet, genesen?“: Wie Betriebe in Husum darauf achten

Die sogenannte 3G-Regel gilt seit Montag, 23. August, in Innenräumen. Funktioniert das in Husum? Ein Reporter von shz.de hat den Selbstversuch gemacht.

Husum | Cappuccino, stilles Wasser, Cola light – und dann alles wieder von vorn. So verläuft mein Halbmarathon durch die gastronomischen Betriebe in Husum am Montagmittag. Während die Außenplätze proppevoll sind, bittet der Reporter von shz.de unter dem Vorwand, „mal aus der Sonne raus zu müssen“, um einen kühlen Platz in den Innenräumen. Es geht der Redaktio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.