Corona-Krise in Nordfriesland : Hilfe für Vereine: Kreistagsfraktionen wollen Förderung verdoppeln

225 Vereine in NF rufen um Hilfe. Sie haben mehr als 200.000 Euro beim Kreis für Folgen der Pandemie beantragt.

Nordfriesland | Ehrenamtliche Vereine und Verbände in Nordfriesland sollen auf Antrag bis zu 1000 Euro für Projekte bekommen, die im Zusammenhang mit den Folgen der Pandemie stehen. Dafür hatte der Kreistag mit großer Mehrheit in seiner Dezember-Sitzung 100.000 Euro bereitgestellt. Weiterlesen: Kreistag beschließt Etat 2020: Wegen Corona soll es Extra-Geld für Nor...

