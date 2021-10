Anordnung im Kreis Nordfriesland : Geflügelpest: Tiere auf den Inseln, an der Küste und an Gewässern müssen aufgestallt werden

Weil weitere Fälle von Geflügelpest in Nordfriesland gemeldet worden sind, hat der Kreis Nordfriesland das Aufstallungsgebiet nun ausgedehnt. Der Amtstierarzt appelliert, Wildvögel ungestört sterben zu lassen.

Husum | Aufgrund weiterer Nachweise der hochansteckenden Variante der Geflügelpest bei Wildvögeln in Husum, auf Nordstrand und in den Reußenkögen hat der Kreis Nordfriesland das Aufstallungsgebiet ausgedehnt, teilt ein Sprecher in einer Mitteilung mit. Es umfasst jetzt die gesamten Inseln und Halligen sowie einen 1000 Meter breiten Streifen entlang der Küste ...

