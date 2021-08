10 Jahre Boule in Breklum : „Geest Bouler“ feiern Geburtstag mit Jubiläumsturnier

60 Spieler aus 24 Vereinen nahmen an dem Jubiläumsturnier der Boule-Abteilung des SV Germania Breklum teil. Die Spieler traten in Zweier-Teams, jeweils ein Mann und eine Frau, gegeneinander an.

Breklum | Seit zehn Jahren schon besteht die Boule-Abteilung des SV Germania Breklum. Anlässlich des Jubiläums hatten die „Geest-Bouler“ 60 Spieler aus 24 Boulevereinen aus ganz Schleswig-Holstein und Hamburg zu einem Jubiläums-Turnier nach Breklum eingeladen. Das Treffen war wegen der Corona-Pandemie für viele der Spieler das erste Zusammentreffen nach Monaten...

