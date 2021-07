Klinikum Nordfriesland : Geburtshilfe in Corona-Zeiten: Ärzte klären im Video-Podcast auf

Nach rund 18 Monaten finden wieder Erste-Hilfe-Kurse, Demenzkurse und Vorträge im Klinikum statt. In der Zwischenzeit wurde eine digitale Lösung erarbeitet, die auf der Webseite und auf YouTube zu sehen ist.

Nordfriesland | Das Klinikum Nordfriesland bietet künftig Einblicke in verschiedene Leistungsbereiche via Video-Podcast. Wie ein Sprecher des Klinikums am Donnerstag mitteilt, seien die Vortragsabende und Infoveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie lange ausgefallen, weshalb nach neuen Wegen gesucht wurde, um mit den Menschen aus der Region in Kontakt zu treten....

