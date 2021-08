Breklum : Aus für Gaststätte Dravendahl: Darum ist am 1. Oktober Schluss

Es steht fest: Die Gaststätte Dravendahl in Breklum, die von den Husumer Werkstätten betrieben, schließt in gut einem Monat. Damit geht das Gaststätten-Sterben in der Gemeinde weiter.

Breklum | Seit Jahrzehnten eine beliebte Anlaufstelle zum Essengehen und für Familienfeiern ist die Gaststätte Dravendahl mit Hotelbetrieb in Breklum. Doch damit ist am 1. Oktober endgültig Schluss, dann muss das Restaurant, das von den Husumer Werkstätten betrieben wird, seine Türen schließen. Auch interessant: Green Screen: Drei Naturfilme begeistern die G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.