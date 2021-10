Feuerwehreinsatz Nordfriesland : Gasgeruch in Tönning alarmiert Feuerwehr und Gasversorger

Die Feuerwehr Tönning wurde heute wegen Gasgeruch alarmiert. Eine Bewohner hatte den Notruf gewählt.

Tönning | Alarm für die Feuerwehr Tönning am Freitagvormittag, 8. Oktober, um 11.20 Uhr: Zuvor hatte eine Anwohnerin einer Wohnanlage in der Badallee den Notruf zur zentralen Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Nord in Harrislee gewählt und festgestellten Gasgeruch gemeldet. Auch interessant: Unwetter in Nordfriesland: So haben Einsatzkräfte die Nacht erlebt ...

