Neue Projekte in Garding : Für ein attraktiveres Garding: Diese Ideen will die Stadt in Angriff nehmen

Im Mittelpunkt der Überlegungen stehen der Ausbau der Dreilandenhalle zu einem Sportzentrum. Auch bei der Radwege-Führung soll sich etwas ändern.

Garding | Die Stadt Garding entwickelt sich unter jungen Familien immer mehr zu einem beliebten Wohnort. In den vergangenen Jahren wurden neue Baugebiete mit vielen Bauplätzen erstellt, die in kurzer Zeit verkauft waren. Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt betonte in der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses den Wohnwert der Stadt, gab jedoch zu bedenken...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.