Neue Lagerhalle : Deswegen musste für den Bauhof in Mildstedt ein kompletter Wald weichen

Am Bauhof in Mildstedt ist ein Wald verschwunden. Die Gemeinde wollte so Platz schaffen für ein Bauvorhaben auf dem Gelände. Im Zuge dessen wird auch ein Wunsch der Mildstedter Gewerbetreibenden erfüllt.

Mildstedt | Spaziergänger im Luruper Weg in Mildstedt werden sich verwundert die Augen reiben: Vor Ort, beim Bauhof, sieht es nun ganz anders aus: Der dort stehende Wald ist komplett gerodet, alle Stubben sind entfernt und geschreddert. Doch warum diese umfangreiche Maßnahme, für die an anderer Stelle auf Gemeindegebiet größere Ausgleichsflächen geschaffen werden...

