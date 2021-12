Landesweiter Kontrolltag : Kuriose 3G-Kontrollen in Husumer Stadtbussen: Darum wurde hier kein Bußgeld fällig

Überall in Schleswig-Holstein wird heute die Einhaltung der 3G-Regel im ÖPNV kontrolliert, so auch in Husum. Allerdings wurden hier keinerlei Personalien aufgenommen.

Husum | Seit Ende November gelten in Bussen und Bahnen neue Corona-Regeln. Auch im Husumer ÖPNV ist das 3G. In den Bussen muss jeder einen entsprechenden 3G-Nachweis bei sich haben. Im Rahmen einer landesweiten Aktion kontrollierten am Mittwoch Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Kruppa im Auftrag der Stadt und der Autokraft von 14 bis 18 Uhr in den Stadtbussen ...

