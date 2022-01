Kreismusikschule Nordfriesland : Frühkindliche Musikerziehung: Wie der Mangel an Lehrkräften Sorgen bereitet

Die Omikron-Welle macht auch der Kreismusikschule NF zu schaffen. Der Unterricht ist stark beschränkt. Schulleiter Henning Bock beschreibt die Lage.

Nordfriesland | Landrat Florian Lorenzen und Henning Bock, Leiter der Kreismusikschule Nordfriesland stehen am Husumer Hafen. Sie sind sich einig, dass die Schule mit 2000 Schülern und 50 Lehrkräften mehr Geld für Dozenten benötigt. Das wollen sie vom Land haben, schreiben sie in einem Brief an die Landesregierung und bringen eine Flaschenpost auf den Weg nach Kiel. ...

