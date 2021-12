Haushalt, Hunde, Spenden : Friedrichstadt: Notizen aus der Stadtratssitzung

Mit diesen Themen beschäftigten sich die Stadtvertreter aus Friedrichstadt in ihrer jüngsten Sitzung.

Friedrichstadt | Die Stadtratssitzung bietet auch gute Gelegenheit, Neues aus der Stadt vorzustellen. So wies Unternehmer Jan Stümpel darauf hin, dass in der Stadt gerade der Unternehmerverein gegründet wurde. 24 Mitglieder gehören ihm derzeit an. Mitglied können alle selbstständig Tätigen werden – auch Ärzte und Rechtsanwälte. „Wir möchten uns in die Stadtarbeit einb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.