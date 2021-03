Friedrichstadt : Einbruch in Büroräume: Zeugen gesucht

Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in Büroräume in der Straße „Am Westersielzug“ in Friedrichstadt.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

30. März 2021, 11:41 Uhr

Friedrichstadt | Nach Mitteilung der Polizei brachen im Zeitraum von Mittwoch (24.) bis Montagmorgen (29.) Unbekannte in Büroräume in der Straße „Am Westersielzug“ in Friedrichstadt ein und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld.

Den Polizeiangaben zufolge brachen der oder die Täter gewaltsam eine Hintertür des Gebäudes ein, stahlen die im Obergeschoss befindliche Geldkassette und entkamen unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Husum bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Wohngebiet gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841/8300.