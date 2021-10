Eiderstedt – Tönning: Nachruf : Erster Nationalpark-Leiter: Friedrich Heddies Andresen im Alter von 92 Jahren verstorben

Von Ende der 1960er bis Anfang der 1990er Jahre war Friedrich Heddies Andresen als Leiter der Küstenschutz- und der Nationalparkverwaltung eine der prägenden Persönlichkeiten der schleswig-holsteinischen Westküste. Detlef Hansen, von 2006 bis 2020 selbst Leiter der Nationalparkverwaltung, war lange Jahre enger Mitarbeiter Andresens. Anerkennend blickt er zurück.

Husum/Eiderstedt | Andresen wurde 1929 in Tönning geboren. Sein Vater hatte einen Mühlenbetrieb in Warmhörn auf Eiderstedt. Nach dem Abitur in Husum studierte er Bauingenieurwesen in Hannover (1951 bis 1956). Dann arbeitete er in der Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes Schleswig-Holstein, ab 1961 im Marschenbauamt Husum, das er als Amt für Land- und Wasserwirtschaft ...

