St. Peter-Ording & Garding : Freude über Veranstaltungslockerungen, aber keine Großevents in SPO

Zwar geben es die Lockerungen der Corona-Regeln im Veranstaltungsbereich auch nicht her, aber Großevents wird es in St. Peter in diesem Sommer nicht geben. Dafür sind - auch in Garding - kleinere Veranstaltungen geplant.

St. Peter-Ording | Die Lockerungen im Veranstaltungsbereich, die die Landesregierung am Donnerstag verkündet hat, werden von Katharina Schirmbeck, Tourismus-Direktorin von St. Peter-Ording, sehr begrüßt. „Wir freuen uns, und werden nun entscheiden, was für uns gut und machbar ist.“ Demnach sind 250 Personen bei Events im Freien erlaubt. Die Testpflicht soll wegfallen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.