Reiseführer für Nordfriesland : Der Fotograf Kai Labrenz zeigt die schönsten Filmkulissen der Westküste

Das Buch „Die deutsche Westküste im Film“ ist ein neuartiger Film- und Reiseführer, der nicht nur zu den schönsten Drehorten in Nordfriesland führt, sondern auch die dazugehörigen Sehenswürdigkeiten zeigt.

Nordfriesland | Kai Labrenz gewährt seinen Lesern mehr als nur einen Blick hinter die Kulissen zahlreicher TV- und Kinoproduktionen, die in den vergangenen 30 Jahren an der Westküste entstanden sind. Denn bei seinen Stippvisiten am Set hat er immer auch die Umgebung in den Fokus genommen, und so ist sein Buch zugleich so etwas wie ein Reiseführer: Es zeigt, was es ru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.