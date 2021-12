Ev.-Luth. Kirchengemeinde in NF : Fördermittel für die Kirche: Sanierungsarbeiten in Breklum können beginnen

Seit einem Jahr laufen Sanierungsarbeiten an der Breklumer Kirche. Durch den Zuschuss kann an der Neueindeckung des Schieferdaches und an der Instandsetzung des Mauerwerkes von Turm und Kirchenschiff gearbeitet werden.

Breklum | Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat im Rahmen des Denkmalschutz-Sonderprogramms Fördermittel in ansehnlicher Höhe von 350.000 Euro lockergemacht. Astrid Damerow, CDU-Mitglied des Deutschen Bundestages (MdB), überbrachte den Förderbescheid persönlich. Weiterlesen: Neue Töne für St. Marien: Die ersten Teile der neuen Orgel sind da ...

