Fluthilfe für Westdeutschland : Hochwassser-Katastrophe Rheinland-Pfalz: DRK, THW und Feuerwehren aus Nordfriesland rücken aus

Schon lange waren sie in Alarmbereitschaft, nun kam die Order: DRK und Feuerwehren sind auf dem Weg in den Katastrophenschutz-Einsatz in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz.

Husum | Die Anordnung vom schleswig-holsteinische Innenministerium kam am Montagabend, 19. Juli, gegen 20 Uhr – und wurde vom Kreis Nordfriesland an die Leiter der Einsatzkräfte weitergegeben. Am Dienstagmittag war es dann soweit: Zunächst sammelten sich die Sanitäts-Einheiten des DRK-Kreisverbandes Nordfriesland bei der Kreisfeuerwehr-Zentrale. Unter Führung...

