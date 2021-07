Bad Neuenahr-Ahrweiler : Flut im Rheinland: SPO-Bürgermeister Jürgen Ritter erschüttert über Schicksal seiner Heimat

Das vom Hochwasser extrem zerstörte Bad Neuenahr-Ahrweiler ist die Heimat von St. Peter-Ordings Bürgermeister Jürgen Ritter. Er will den Menschen dort helfen, wo er kann.

St. Peter-Ording | Zerstörte Häuser, weggerissene Straßen, demolierte Autos oder Möbel und überall Schlamm: Die Bilder aus Bad Neuenahr-Ahrweiler zeigen die verheerenden Schäden, die die Hochwasserkatastrophe vergangene Woche in der Kurstadt in Rheinland-Pfalz angerichtet haben. Stadt und Landkreis sind mit am stärksten von der Jahrhundertflut im Westen Deutschlands bet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.