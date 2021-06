Internationaler Flüchtlingstag : Flucht übers Meer: Gottesdienst in St. Marien und Open-Air-Info am Husumer Hafen

Die Tatsache, dass flüchtende Menschen im Mittelmeer ertrinken, wird medial von der Corona-Pandemie überschattet. Mit zwei Veranstaltungen wollen drei Institutionen die Problematik am Internationalen Flüchtlingstag thematisieren.

Husum | Zum Internationalen Flüchtlingstag am 20. Juni wird ein Aktionsbündnis einen Themen-Gottesdienst in der Marienkirche sowie eine Info-Aktion am Husumer Binnenhafen veranstalten. Dazu begrüßen das Diakonische Werk Husum, der Kirchenkreis Nordfriesland und die Kirchengemeinde Husum interessante Gäste, etwa den Flüchtlingsbeauftragten des Landes Schleswig...

