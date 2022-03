Krieg in der Urkaine : Wichtige Fragen und Antworten: Ich habe Flüchtlinge bei mir aufgenommen, was muss ich tun?

Frei zu lesen: Nordfriesen zeigen eine große Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine. Teilweise ergeben sich dabei Fragen. Die wichtigsten Antworten fasst der Kreis auf einer Internetseite zusammen.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

11. März 2022, 11:27 Uhr

Nordfriesland | Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind auch in Nordfriesland angekommen, Schulen bereiten sich auf die Aufnahme der Flüchtlingskinder vor, die Hilfsbereitschaft der Nordfriesen ist insgesamt groß. Nun gelte es, „die behördlichen Angelegenheiten schnell und unkompliziert zu regeln und die Hilfsangebote so zu koordinieren, dass sie zügig von den Geflüchteten genutzt werden können“, teilt Landrat Florian Lorenzen in einer Mitteilung mit. Dafür stünden Land, Kreis, Städte und Ämter im engen Austausch miteinander, heißt es weiter.

Weiterlesen: So bereitet sich die Grundschule Niebüll auf die ersten Flüchtlingskinder aus der Ukraine vor

Wichtige Antworten im Überblick

Gleichzeitig räumt der Kreis ein, dass auch viele Fragen im Raum stünden. „Auf einige gibt es bereits klare Antworten, andere sind noch in Klärung“. Um welche genau es sich dabei handelt, teilt der Kreis nicht mit, verweist aber auf eine aktuelle Internetseite. So werden unter www.nordfriesland.de/ukraine Neuigkeiten, Ansprechpartner und Antworten auf häufig gestellte Fragen und mehr zur Verfügung gestellt. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert.

„Das enorme Engagement für die Flüchtlinge aus der Ukraine, das wir gerade wahrnehmen und erfahren dürfen, ist überwältigend“, betont Landrat Florian Lorenzen und ergänzt: „Symbolische Gesten wie ein von Schülerinnen und Schülern formiertes Friedenszeichens auf dem Sportplatz oder aber gelb-blau erleuchtete Fenster in der Husumer Marienkirche drücken die Anteilnahme mit den Schutzsuchenden ebenso beeindruckend aus wie die große Zahl selbst organisierter Spenden-Konvois oder die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in der eigenen Familie.“