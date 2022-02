Ukraine-Krieg : Flucht aus der Ukraine geglückt: Nataliia Schwarze und ihre Kinder wieder auf Pellworm

Nataliia Schwarze und ihre Kinder haben es zurück nach Pellworm geschafft. Nachdem am Donnerstagmorgen der russische Angriff auf die Ukraine erfolgte, packte sie sofort die Koffer. So geht es der Familie jetzt.

Pellworm | Nataliia Schwarze, ihr 15-jähriger Sohn und ihre 13-jährige Tochter haben es zurück nach Pellworm geschafft. Ihnen ist die Flucht von Winnyzja in der Ukraine geglückt. Am Sonnabendmorgen konnte ihr Mann Guido Schwarze sie am Bahnhof Hamburg-Altona abholen. Um der Zeitung von ihrer Flucht zu erzählen, sagt Guido Schwarze, fehlt den drei aber noch die K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.