Fachkräftemangel im Kreis : Firmenchefs in Nordfriesland rufen um Hilfe: Keiner mehr da, um die Arbeit zu machen

Fast 2000 Arbeitsplätze in Nordfriesland können nicht besetzt werden, sagt die Statistik der Arbeitsagentur. Und die Chefs machen sich noch wegen ganz anderer Zahlen Sorgen.

Nordfriesland | Fachkräftemangel – das Wort wirkt von Wirtschaftsvertretern oft so dahingesagt, als sei das Thema ganz fern. Dabei leiden die Bürger längst mit. Das fängt bei der Warteschlange am Telefon an, weil kein Mitarbeiter frei ist, und hört beim Warten auf die Baugenehmigung oder Handwerker noch längst nicht auf. So dauerte der Ausbau der B5 in Nordfriesland ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.