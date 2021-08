Comeback nach 25 Jahren : Drehort St. Peter-Ording: „Gegen den Wind“-Star Ralf Bauer debütiert mit eigenem Film

Der einstige Frauenschwarm aus der Kultserie der 90er Jahre „Gegen den Wind“ geht mit erstem eigenen Debütfilm online. „Die Wiederkehr Sem Dhul“ spielt unter anderem in St. Peter-Ording und auf dem Surfboard.

St. Peter-Ording | Ralf Bauer ist wieder da. Nach 25 Jahren kehrt er mit seinem neuen Film „Die Wiederkehr Sem Dhul“ an den Strand von St. Peter-Ording zurück. Mehr zum Thema: High Five mit Ralf Bauer: DLRG hilft Filmteam bei Dreharbeiten Bekannt geworden durch die 90er-Jahre-Kultserie „Gegen den Wind“, spielt der mittlerweile 54-jährige Bauer in seinem neuen Film...

